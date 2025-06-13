«Я не знаю, что за тренер Герартс и что он из себя представляет. В России тренировали много иностранцев. У некоторых получилось неплохо, а некоторые - провалились. Только время всё может показать. Я уверен, что он однозначно не знает наш менталитет, специфику чемпионата и футболистов», - цитирует Гуренко «Чемпионат».
Ранее стало известно, что бельгийский специалист является одним из кандидатов на пост главного тренера столичного клуба.
Последним местом работы Герартса был немецкий «Шальке». Сейчас он находится в статусе свободного агента.
Напомним, что ранее ЦСКА покинул Марко Николич. Под его руководством армейцы заняли третье место в прошедшем сезоне РПЛ, набрав 59 очков. Также армейцы выиграли Кубок России.
Гуренко: я не знаю, что за тренер Герартс и что он из себя представляет
Бывший футболист «Локомотива» Сергей Гуренко высказался о возможном назначении главным тренером Карела Герартса в московский ЦСКА.
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