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"Пари НН" и "Крылья Советов" могут арендовать нападающего "Локомотива" Ракова

Вадим Раков может отправиться в аренду.
Фото: ФК "Локомотив"
Как сообщает источник, "Пари НН" и "Крылья Советов" заинтересованы в аренде форварда московского "Локомотива" Вадима Ракова.

20-летний вингер молодежной сборной России является воспитанником "железнодорожников". В минувшем сезоне нападающий принял участие в 29 матчах за красно-зеленых во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми голами и шестью результативными передачами. Нынешнее соглашение футболиста действует до лета 2027 года. Transfermarkrt оценивает игрока в 1,2 миллиона евро.

Источник: Sport24

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