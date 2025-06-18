Как сообщает источник, "Пари НН" и "Крылья Советов" заинтересованы в аренде форварда московского "Локомотива" Вадима Ракова.
20-летний вингер молодежной сборной России является воспитанником "железнодорожников". В минувшем сезоне нападающий принял участие в 29 матчах за красно-зеленых во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми голами и шестью результативными передачами. Нынешнее соглашение футболиста действует до лета 2027 года. Transfermarkrt оценивает игрока в 1,2 миллиона евро.
Источник: Sport24
"Пари НН" и "Крылья Советов" могут арендовать нападающего "Локомотива" Ракова
Вадим Раков может отправиться в аренду.
Фото: ФК "Локомотив"