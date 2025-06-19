«Уходит ли Пьянич из ЦСКА? Это возможно», - цитирует Рамадани «Евро-Футбол.ру».
В минувшем сезоне 35-летний полузащитник принял участие в 25 матчах за ЦСКА во всех турнирах, отметившись тремя результативными передачами.
Контракт Пьянича с армейцами истекает 30 июня 2025 года.
Напомним, что по итогам сезона-2024/25 ЦСКА занял третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 59 баллов. Также армейцы выиграли Кубок России, обыграв в Суперфинале «Ростов» (0:0, пенальти - 4:3).
Агент Пьянича допустил, что футболист может уйти из ЦСКА
Агент Фали Рамадани, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Миралема Пьянича, заявил, что игрок может покинуть столичный клуб.
Фото: ПФК ЦСКА