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Агент Пьянича допустил, что футболист может уйти из ЦСКА

Агент Фали Рамадани, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Миралема Пьянича, заявил, что игрок может покинуть столичный клуб.
Фото: ПФК ЦСКА
«Уходит ли Пьянич из ЦСКА? Это возможно», - цитирует Рамадани «Евро-Футбол.ру».

В минувшем сезоне 35-летний полузащитник принял участие в 25 матчах за ЦСКА во всех турнирах, отметившись тремя результативными передачами.

Контракт Пьянича с армейцами истекает 30 июня 2025 года.

Напомним, что по итогам сезона-2024/25 ЦСКА занял третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 59 баллов. Также армейцы выиграли Кубок России, обыграв в Суперфинале «Ростов» (0:0, пенальти - 4:3).

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