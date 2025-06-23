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Глушаков - о завершении карьеры: если "Спартак" позовет поиграть, то передумаю

Экс-игрок сборной России Денис Глушаков рассказал о возможном завершении игровой карьеры.
Фото: ФК "Спартак"
«Пока надо объявить о завершении карьеры - об этом скоро надо будет сказать, а дальше видно будет. Есть ли шанс, что передумаю? Да, конечно. Если «Спартак» позвонит и скажет: «Приезжай и поиграй за нас», то поиграю. Форму наберу - дайте только две недели», - цитирует Глушакова «Известия».

В своей карьере Глушаков играл в РПЛ за пять клубов - «Локомотив», «Спартак», «Ахмат», «Химки» и «Пари НН».

В составе московского «Спартака» полузащитник выиграл чемпионат России, а также Суперкубок страны.

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