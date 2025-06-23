«Желание Кокорина вернуться в Россию? Лучше у Александра узнать. Мы эту тему с ним не обсуждали, и об этом желании мне неизвестно. У Кокорина этим летом были варианты перехода в российские команды, но раскрыть не могу. Были две команды, которые предметно интересовались возможностью приезда Александра в Россию. Но у Кокорина контракт с «Арисом». Он там играет, является важным звеном команды, поэтому у него сейчас точно есть желание оставаться в «Арисе», — заявил Бердышев Sport24.
В настоящее время Александр Кокорин выступает за кипрский клуб «Арис». В прошедем сезоне он провёл 30 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 9 результативных передач. 21 мая 2025 года стало известно, что Александр продлил контракт с «Арисом» до 31 мая 2026 года.
Согласно оценке Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 34-летнего нападающего составляет 600 тысяч евро.
Агент Кокорина: у Александра были два варианта перехода в команды из России
Агент Александра Кокорина Тимофей Бердышев сообщил, что нынешним летом форвардом кипрского «Ариса» интересовались две российские команды.
Фото: ФК "Арис"