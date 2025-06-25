"Сложно сказать, насколько Кузяев пригодится "Зениту" в футбольном плане. Но в роли опытного наставника он поможет команде. Кузяев мог бы взять на себя управление внутренней коммуникацией именно между игроками. Всё-таки у него есть авторитет, знание языков", - приводит слова Баранника "Чемпионат".
Ранее стало известно, что полузащитник сборной России Далер Кузяев покинет французский "Гавр", за который выступал с лета 2023 года. Срок действия контракта 32-летнего футболиста с его нынешним клубом истекает 30 июня текущего года. До переезда во Францию Кузяев выступал за "Зенит".
Цвета санкт-петербургской команды полузащитник защищал с 2017-го по 2023 год. В июле позапрошлого года Кузяев покинул "Зенит" в статусе свободного агента. За два года во французской Лиге 1 россиянин провёл 42 матча, записал на свой счёт три забитых мяча и дважды результативно ассистировал партнёрам.
Баранник: сложно сказать, насколько Кузяев пригодится "Зениту" в футбольном плане
Бывший тренер "Зенита" Дмитрий Баранник прокомментировал возможное возвращение в санкт-петербургский клуб российского полузащитника Далера Кузяева.
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