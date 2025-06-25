Матчи Скрыть

Клубный чемпионат мира

Новости
Эсперанс
0 - 3 0 3
ЧелсиЗавершен
Лос-Анджелес
1 - 1 1 1
ФламенгоЗавершен
Боруссия Д
22:00
Ульсан ХёндэНе начат
Мамелоди Сандаунз
22:00
ФлуминенсеНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
17:00
Арсенал ДзержинскНе начат

Баранник: сложно сказать, насколько Кузяев пригодится "Зениту" в футбольном плане

Бывший тренер "Зенита" Дмитрий Баранник прокомментировал возможное возвращение в санкт-петербургский клуб российского полузащитника Далера Кузяева.
Фото: Getty Images
"Сложно сказать, насколько Кузяев пригодится "Зениту" в футбольном плане. Но в роли опытного наставника он поможет команде. Кузяев мог бы взять на себя управление внутренней коммуникацией именно между игроками. Всё-таки у него есть авторитет, знание языков", - приводит слова Баранника "Чемпионат".

Ранее стало известно, что полузащитник сборной России Далер Кузяев покинет французский "Гавр", за который выступал с лета 2023 года. Срок действия контракта 32-летнего футболиста с его нынешним клубом истекает 30 июня текущего года. До переезда во Францию Кузяев выступал за "Зенит".

Цвета санкт-петербургской команды полузащитник защищал с 2017-го по 2023 год. В июле позапрошлого года Кузяев покинул "Зенит" в статусе свободного агента. За два года во французской Лиге 1 россиянин провёл 42 матча, записал на свой счёт три забитых мяча и дважды результативно ассистировал партнёрам.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится