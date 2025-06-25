"Возможно, у Митрофанова есть своя более конкретная информация, РФС же наверняка ведет работу по возвращению. Буду очень рад, если наши клубы вернутся в еврокубки в следующем году. В последнее время мы постоянно верим и надеемся, без этого никуда, но важны практические шаги. На УЕФА надейся, а сам не плошай", - заявил Губерниев.
Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов допустил, что российские клубы могут быть допущены до участия в еврокубках в следующем сезоне. По его словам, в ФИФА и УЕФА уже готовы к такому развитию событий. Напомним, российские команды отстранены от участия в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций с сезона 2022/2023.
Сборная России также не участвует в официальных матчах. Ранее вероятность возвращения российских команд на международную арену подтвердил президент РФС Александр Дюков.
Источник: "Матч ТВ"
"На УЕФА надейся, а сам не плошай". Губерниев - о возможном возвращении России в еврокубки
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможном возвращении российских клубов в европейские турниры.
Фото: YouTube-канал "Это футбол, брат!"