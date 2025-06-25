"Тяжело ему найти место, встроить. Хотя Семак сказал, что тренируется Соболев очень хорошо, вопросов по этому к нему нет, работой заслужил место в составе. Но это не Дзюба, который мог игры вытаскивать. Сколько здесь Соболев вытащил? Одну игру за год всего. Сравнивать их нельзя", - заявил Орещук.
Александр Соболев перебрался в "Зенит" из московского "Спартака" в августе прошлого года. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила 10 миллионов евро. В сезоне-2024/2025 российский нападающий принял участие в 23 матчах сине-бело-голубых в РПЛ, забил 4 гола и отметился двумя результативными передачами.
Артём Дзюба выступал за "Зенит" с 2015-го по 2022 год. Осенью 2024 года нападающий присоединился к тольяттинскому "Акрону". В его активе 9 голов и 7 результативных передач в 22 матчах чемпионата России в составе новичка РПЛ.
Источник: "РБ Спорт"
Орещук: сколько игр вытащил Соболев? Одну за год. Сравнивать с Дзюбой нельзя
Футбольный агент Роман Орещук высказался о первом сезоне нападающего Александра Соболева в составе "Зенита".
Фото: официальный сайт "Зенита"