Об этом сообщает «Чемпионат». 34-летний защитник продолжает тренироваться с московским клубом. С лета 2024 года Фернандес находится в статусе свободного агента.
Ранее в РПЛ защитник играл за ЦСКА и «Зенит». Всего на счету Фернандеса 271 матч в Российской Премьер-Лиге, 9 забитых голов и 35 результативных передач.
По итогам сезона-2024/25 «Торпедо» финишировало на второй строчке в турнирной таблице ФНЛ. В предстоящем сезоне московский клуб выступит в РПЛ.
"Чемпионат": решение по будущему Фернандеса в "Торпедо" еще не принято
В московском «Торпедо» еще не приняли решения относительно будущего защитника Марио Фернандеса.
Фото: ФК "Зенит"