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"Чемпионат": решение по будущему Фернандеса в "Торпедо" еще не принято

В московском «Торпедо» еще не приняли решения относительно будущего защитника Марио Фернандеса.
Фото: ФК "Зенит"
Об этом сообщает «Чемпионат». 34-летний защитник продолжает тренироваться с московским клубом. С лета 2024 года Фернандес находится в статусе свободного агента.

Ранее в РПЛ защитник играл за ЦСКА и «Зенит». Всего на счету Фернандеса 271 матч в Российской Премьер-Лиге, 9 забитых голов и 35 результативных передач.

По итогам сезона-2024/25 «Торпедо» финишировало на второй строчке в турнирной таблице ФНЛ. В предстоящем сезоне московский клуб выступит в РПЛ.

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