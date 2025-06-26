«Даку заслужил поиграть в топовой команде и побороться за чемпионство. Он забивает, отдает, и без него это совсем другой «Рубин». Если он останется в команде, в связке с албанскими партнерами они могут сотворить что-то интересное», - цитирует Титова «РБ Спорт».
Ранее в СМИ появилась информация, что Даку в летнее трансферное окно может перейти в «Зенит» или московское «Динамо».
Контракт 27-летнего форварда с «Рубином» рассчитан до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость албанского форварда в 7,5 млн евро.
В минувшем сезоне Даку принял участие в 29 матчах за казанский клуб во всех турнирах, забив 15 голов. Также на его счету шесть результативных передач.
Титов - о Даку: он заслужил поиграть в топовой команде
Экс-игрок московского «Спартака» Егор Титов высказался о нападающем казанского «Рубина» Мирлинде Даку.
Фото: ФК "Рубин"