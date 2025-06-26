Матчи Скрыть

Клубный чемпионат мира

Новости
Интер
2 - 0 2 0
Ривер ПлейтЗавершен
Урава Ред Даймондс
0 - 4 0 4
МонтеррейЗавершен
Ювентус
2 - 5 2 5
Манчестер СитиЗавершен
Видад
1 - 2 1 2
Аль-АйнЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Крылья Советов
0 - 1 0 1
СоколЗавершен
Динамо
3 - 0 3 0
2DROTSЗавершен

Титов - о Даку: он заслужил поиграть в топовой команде

Экс-игрок московского «Спартака» Егор Титов высказался о нападающем казанского «Рубина» Мирлинде Даку.
Фото: ФК "Рубин"
«Даку заслужил поиграть в топовой команде и побороться за чемпионство. Он забивает, отдает, и без него это совсем другой «Рубин». Если он останется в команде, в связке с албанскими партнерами они могут сотворить что-то интересное», - цитирует Титова «РБ Спорт».

Ранее в СМИ появилась информация, что Даку в летнее трансферное окно может перейти в «Зенит» или московское «Динамо».

Контракт 27-летнего форварда с «Рубином» рассчитан до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость албанского форварда в 7,5 млн евро.

В минувшем сезоне Даку принял участие в 29 матчах за казанский клуб во всех турнирах, забив 15 голов. Также на его счету шесть результативных передач.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится