Матчи Скрыть

Клубный чемпионат мира

Новости
Интер
22:00
ФлуминенсеНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Акрон
18:30
Спартак КостромаНе начат
Динамо
19:00
ОФК БелградНе начат

В "Оренбурге" высказались о будущем Владимира Слишковича в клубе

Президент "Оренбурга" Кирилл Волженкин высказался о работе главного тренера Владимира Слишковича.
Фото: ФК "Оренбург"
"Владимир Слишкович главный тренер "Оренбурга". Мы ему доверяем. Какой кредит доверия у него? Он готовит команду к сезону в первой лиге. Мне кажется, что это о многом говорит", - цитирует Волженкина "СЭ".

По итогам сезона-2024/2025 "Оренбург" занял предпоследнее место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 19 очков в 30 турах и напрямую вылетел в Первую Лигу.

Напомним, что Владимир Слишкович стал главным тренером "Оренбурга" в октябре 2024 года, ранее боснийский специалист был исполняющим обязанности главного тренера "Спартака".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится