"Владимир Слишкович главный тренер "Оренбурга". Мы ему доверяем. Какой кредит доверия у него? Он готовит команду к сезону в первой лиге. Мне кажется, что это о многом говорит", - цитирует Волженкина "СЭ".
По итогам сезона-2024/2025 "Оренбург" занял предпоследнее место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 19 очков в 30 турах и напрямую вылетел в Первую Лигу.
Напомним, что Владимир Слишкович стал главным тренером "Оренбурга" в октябре 2024 года, ранее боснийский специалист был исполняющим обязанности главного тренера "Спартака".
В "Оренбурге" высказались о будущем Владимира Слишковича в клубе
Президент "Оренбурга" Кирилл Волженкин высказался о работе главного тренера Владимира Слишковича.
Фото: ФК "Оренбург"