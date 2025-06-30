"Пишут, якобы он специально удалился. Ну так давайте в каждой красной карточке подозревать попытку сдачи матча. Это футбол, он состоит из разных моментов. Как по мне, странно преподносить удаление Владимира таким образом. В целом всё немного не так, как преподносится в СМИ", - цитирует агента "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация, что нападающий "Сочи" Владимир Писарский подозревается в ставке на матч со своим участием. Сообщается, что нападающий, возможно, поставил через посредника деньги на победу своей команды в первом переходном матче с "Пари НН" (1:2). В той встрече форвард получил красную карточку, лишь в ответной встрече южане одержали победу со счетом 3:1 и обеспечили себе место в следующем сезоне РПЛ.
В минувшем сезоне Владимир Писарский провел за "Сочи" во всех турнирах 30 матчей и записал на свой счет 6 забитых мячей и 5 результативных передач. Права на футболиста принадлежат самарским "Крыльям Советов".
"Всё немного не так". Агент Писарского прокомментировал обвинения футболиста в ставке на матч
Футбольный агент Алексей Бобырь, представляющий интересы нападающего "Сочи" Владимира Писарского, прокомментировал обвинения футболиста в ставке на свой матч.
Фото: ФК "Сочи"