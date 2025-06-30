"Было сразу видно, что этот игрок не уровня не то что "Спартака", а чемпионата России. "Спартак" из-за Абены потерял год, потому что клуб не приобрёл добротного защитника", - сказал Шикунов "Чемпионату".
Абена выступал за "Спартак" с августа прошлого года и покинул команду в нынешнее летнее межсезонье. Всего за красно-белых защитник провел семь матчей, не отметившись результативными действиями. Футболист является трехкратным чемпионом Словакии, а также дважды побеждал в чемпионате Венгрии.
Шикунов: "Спартак" потерял год из-за Абены
Российский функционер Александр Шикунов высказался об уходе защитника Миенти Абены из "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"