Ранее сообщалось, что футболист перейдет в стан сочинцев на правах аренды до конца сезона-2025/26. По информации «Sport24», «красно-белые» будут покрывать 15% зарплаты Зиньковского.
В минувшем сезоне 29-летний полузащитник провел за «красно-белых» во всех турнирах 13 матчей и отметился тремя результативными передачами.
Во второй части сезона Зиньковский выступал на правах аренды за самарские «Крылья Советов».
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего футболиста в 2,4 млн евро. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2027 года.
"Sport24": "Спартак" покроет часть расходов на зарплату Зиньковского в "Сочи"
Московский «Спартак» частично покроет расходы на зарплату Антона Зиньковского после перехода полузащитника в «Сочи».
Фото: ФК "Спартак"