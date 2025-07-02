Матчи Скрыть

Клубный чемпионат мира

Новости
Боруссия Д
2 - 1 2 1
МонтеррейЗавершен

"Sport24": "Спартак" покроет часть расходов на зарплату Зиньковского в "Сочи"

Московский «Спартак» частично покроет расходы на зарплату Антона Зиньковского после перехода полузащитника в «Сочи».
Фото: ФК "Спартак"
Ранее сообщалось, что футболист перейдет в стан сочинцев на правах аренды до конца сезона-2025/26. По информации «Sport24», «красно-белые» будут покрывать 15% зарплаты Зиньковского.

В минувшем сезоне 29-летний полузащитник провел за «красно-белых» во всех турнирах 13 матчей и отметился тремя результативными передачами.

Во второй части сезона Зиньковский выступал на правах аренды за самарские «Крылья Советов».

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего футболиста в 2,4 млн евро. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2027 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится