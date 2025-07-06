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Мор оценил изменения в игре ЦСКА с приходом Челестини

Экс-футболист "Спартака" Эдуард Мор оценил изменения в игре ЦСКА с приходом швейцарского тренера Фабио Челестини.
Фото: ПФК ЦСКА
"Глобально мало что изменилось. Команда играет 4-4-2, фланги заполняют крайние защитники, а полузащитники действуют ближе к центру поля. Два нападающих много двигаются. Изменил только нюансы. Быстрая игра, выход из обороны низом, нет длинных передач в борьбу на нападающего, командное хорошее движение, много вбеганий и забеганий", - сказал Мор в эфире "Матч ТВ".

Челестини возглавил ЦСКА 20 июня, подписав двухлетний контракт с возможностью продления еще на сезон. На этом посту он сменил Марко Николича, который выиграл Кубок России и бронзовые медали РПЛ. До прихода в клуб Челестини выиграл чемпионат и Кубок Швейцарии с "Базелем".

В субботу, 5 июля, армейцы переиграли белградский ОФК в Братском кубке со счетом 4:2.

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