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Корнеев: Угальде будет играть, как до прошлого сезона. И 10 мячей не забьет

Бывший спортивный директор "Зенита" Игорь Корнеев высказался об игре нападающего "Спартака" Манфреда Угальде.
Фото: ФК "Спартак"
"С чем связан спад в игре Угальде весной? Способен ли он забить 17 мячей в новом сезоне? Угальде будет играть так же, как и до прошлого сезона. Думаю, он и 10 мячей не забьет", - цитирует Корнеева "СЭ".

В минувшем сезоне 23=летний центральный нападающий московского "Спартака" Манфред Угальде завершил чемпионат в качестве лучшего бомбардира РПЛ. В 29 матчах он забил 17 мячей, а также записал на свой счет 5 результативных передач.

Напомним, в сезоне 2023/2024 костариканский форвард провел за красно-белых 12 матчей в российской Премьер-лиге и не сумел отметиться ни одном забитым голом.

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