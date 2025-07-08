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"Спартак" может приобрести нападающего "Палмейраса" Лопеса

Хосе Мануэль Лопес может перебраться в Россию.
Фото: Getty Images
По информации источника, московский "Спартак" заинтересован в трансфере форварда "Палмейраса" Хосе Мануэля Лопеса. Сообщается, что российский клуб может заплатить за 24-летнего игрока 15-17 миллионов евро. Также отмечается, что футболист готов рассматривать вариант с переездом в Россию, но к нему проявляют интерес и другие европейские клубы.

Лопес провел в составе "Палмейраса" 147 матчей, в которых он записал на свой счет 43 забитых гола и 12 результативных передач на партнеров. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость нападающего в 10 миллионов евро. Контракт аргентинца с бразильским клубом рассчитан до 31 декабря 2027 года.

Источник: Metaratings

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