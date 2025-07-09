"Действительно, у меня было несколько предложений. Но сейчас я хочу остаться в "Крыльях". Это самый лучший для меня вариант. Неправда, что я хотел покинуть команду", - приводит слова Костанцы "Чемпионат".
Фернандо Костанца выступает за самарские "Крылья Советов" с января 2022 года. Защитник провел за клуб во всех турнирах 83 встречи и записал на свой счет 9 забитых мячей и 6 голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего защитника в 3 миллиона евро, контракт бразильца с самарским клубом рассчитан до конца июня 2028 года.
Фернандо Костанца рассказал, хочет ли он остаться в "Крыльях Советов"
Защитник "Крыльев Советов" Фернандо Костанца высказался о своем будущем в клубе.
Фото: ФК "Крылья Советов"