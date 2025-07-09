"Он уехал в "Сьон". И мы видим, что это команда, которая звёзд с неба не хватает, расположилась на девятом месте — пять очков до вылета было. Я уверен, что рано или поздно Миранчук вернётся в Россию. Если он сейчас не выдаст феноменальный сезон, то он, скорее всего, вернётся на родину", — приводит слова Гасилина "Матч ТВ".
29-летний Миранчук начал выступать за швейцарский клуб в сентябре 2024 года на правах свободного агента. С 2013 года полузащитник играл за "Локомотив". В сезоне-2024/2025 он принял участие в 24 матчах швейцарской Суперлиги, в которых забил два гола и отдал три результативных передачи.
Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость Миранчука составляет 2,5 миллиона евро.
Гасилин – о Миранчуке: рано или поздно вернется в Россию
Экс-игрок "Зенита" Алексей Гасилин считает, что полузащитник швейцарского "Сьона" Антон Миранчук вернется в Россию.
Фото: ФК "Сьон"