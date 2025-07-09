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Абена назвал лучшего защитника московского "Спартака"

Бывший игрок "Спартака" Миенти Абена назвал лучшего защитника красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
"Хм, сложный вопрос. Мне очень нравится Дуарте. Он спокойный, уверенный. С первого взгляда по нему видно, что это действительно сильный и умелый футболист. Когда он приходил в клуб, многие сомневались в нем, но он вырос!" - цитирует Абену "СЭ".

В прошлом сезоне Алексис Дуарте провел за московский "Спартак" во всех турнирах 19 матчей и отметился 1 результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего защитника в 3 миллиона евро, контракт футболиста с красно-белыми рассчитан до конца сезона-2026/2027.

Миенти Абена присоединился к клубу летом 2024 года, однако покинул команду этим летом. Ранее защитник выступал за венгерский "Ференцварош", который тренировал нынешний главный тренер красно-белых Деян Станкович.

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