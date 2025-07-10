«Я считаю правильным ужесточение лимита на легионеров, но можно ввести ещё больше ограничений. Почему нельзя внести такой вариант, что в российском клубе должен играть иностранец, который выступает за свою сборную? Таким футболистам можно давать играть в России. Но ничего не говорит, если просто привезти бразильцев в РПЛ. Уже скоро в РПЛ бразильцы будут играть 11 на 11. В «Краснодаре» восемь легионеров в старте! А где краснодарская школа и подготовка? Как я слышал, там же великолепная школа! Ну и где это всё?» — заявил Овчинников «Чемпионату».
На текущий момент клубы РПЛ не могут включать в заявку более 13 иностранных игроков. Также одновременно на поле не могут находиться более восьми легионеров.
Ранее в СМИ были новости, что одним из основных вариантов, который рассматривает Минспорта, является лимит с 10 легионерами в заявки, из которых на поле одновременно могут находиться только пять.
Овчинников: скоро в РПЛ бразильцы будут играть 11 на 11
Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников высказался за ужесточение лимита на легионеров и выразил недовольство большим числом иностранцев в составах клубов, в частности — «Краснодара».
Фото: ФК "Краснодар"