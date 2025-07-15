- Мне нравится, как "Динамо" при Карпине ведёт себя на трансферном рынке - покупаются правильные футболисты. Если брать линию атаки, то у "Динамо" она одна из сильнейших в РПЛ. Мне вообще кажется, что Сергеев может стать звездой команды. Плюс сейчас восстановится Тюкавин. На бумаге это выглядит очень сильно, - передаёт слова Силкина "РБ Спорт".
В июне 2025 года было официально объявлено, что должность главного тренера московского "Динамо" на правах совмещения занял 56-летний главный тренер сборной России Валерий Карпин.
После его прихода в клуб бело-голубые пополнили состав 31-летним центральным защитником "Ростова" Максимом Осипенко и 30-летним нападающим самарских "Крыльев Советов" Иваном Сергеевым, оба футболиста выступали под руководством Карпина за национальную команду.
Силкин: нравится, как "Динамо" при Карпине ведёт себя на трансферном рынке - покупаются правильные футболисты
Экс-главный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин оценил работу бело-голубых на трансферном рынке летом 2025 года.
Фото: ПФК ЦСКА