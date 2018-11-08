«Спартак», «Краснодар» и «Зенит» защищают честь страны в Лиге Европы. Шансы у всех разные

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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Цюрих
|3
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|9
|2
|Байер
|3
|2
|0
|0
|7
|4
|+3
|6
|3
|Лудогорец
|3
|0
|0
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|2
|4
|-2
|1
|4
|Ларнака
|3
|0
|0
|2
|2
|5
|-3
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ред Булл
|3
|2
|0
|0
|6
|3
|+3
|9
|2
|Лейпциг
|3
|1
|0
|1
|5
|4
|+1
|6
|3
|Селтик
|3
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|3
|4
|Русенборг
|3
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Зенит
|3
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|7
|2
|Славия
|3
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|6
|3
|Копенгаген
|3
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|4
|4
|Бордо
|3
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Динамо Загреб
|3
|2
|0
|0
|6
|1
|+5
|9
|2
|Фенербахче
|3
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|4
|3
|Спартак Трнава
|3
|1
|0
|1
|1
|2
|-1
|3
|4
|Андерлехт
|3
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Арсенал
|3
|2
|0
|0
|7
|2
|+5
|9
|2
|Спортинг
|3
|2
|0
|0
|4
|1
|+3
|6
|3
|Ворскла
|3
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|6
|-3
|3
|4
|Карабах
|3
|0
|0
|2
|0
|5
|-5
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бетис
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|1
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|0
|3
|0
|+3
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|2
|Милан
|3
|2
|0
|0
|4
|1
|+3
|6
|3
|Олимпиакос
|3
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|1
|1
|1
|3
|-1
|4
|4
|Дюделанж
|3
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|0
|2
|0
|4
|-4
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ренджерс
|3
|1
|1
|0
|5
|3
|+2
|5
|2
|Вильярреал
|3
|0
|2
|0
|5
|5
|0
|5
|3
|Рапид
|3
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|4
|Спартак М
|3
|0
|1
|1
|3
|5
|-2
|2
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Айнтрахт
|3
|2
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|2
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|2
|Лацио
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|1
|3
|5
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|6
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|Марсель
|3
|0
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|1
|3
|4
|-1
|1
|4
|Аполлон
|3
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Генк
|3
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|6
|2
|Мальмё
|3
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|4
|3
|Сарпсборг 08
|3
|1
|0
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|Бешикташ
|3
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Севилья
|3
|1
|0
|1
|6
|3
|+3
|6
|2
|Краснодар
|3
|2
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|Стандард
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|3
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|6
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|Акхисар
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|0
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|1
|3
|-2
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
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|Очки
|1
|Астана
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|1
|1
|0
|4
|2
|+2
|5
|2
|Динамо Киев
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|0
|2
|0
|4
|4
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|Ренн
|3
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|2
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|Яблонец
|3
|0
|1
|1
|3
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|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
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|Очки
|1
|Челси
|3
|2
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|2
|0
|+2
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|ПАОК
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|1
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Опрос:
Должен ли Рауль Рианчо остаться тренером "Спартака"?
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«Спартак», «Краснодар» и «Зенит» защищают честь страны в Лиге Европы. Шансы у всех разные
8 ноября стартует очередной тур Лиги Европы. Московский «Спартак» под гул трибун примет дома «Рейнджерс», «Краснодар» попробует отомстить «Стандарду» за обидное поражение в прошлом матче, а «Зенит» отправляется на выезд к «Бордо», не знающему побед уже несколько лет. Rusfootball.info – о возможностях российских команд во втором по значимости еврокубке.
«Спартак» не будет играть от обороны
Шум в информационном пространстве, который раздут вокруг московского «Спартака», мог легко получить не одну сотню децибел, а разговоры об интригах в команде послужили бы хорошим сценарием для какого-нибудь сериала. Так или иначе, «Спартак» продолжает играть. После серии неудач в чемпионате России, москвичи попробуют добиться положительного для себя результата в матче Лиги Европы.
«Рейнджерс», в активе которого пять очков, после трех матчей занимает первое место в группе G, а «Спартак» с двумя баллами находится на четвертом.
Выездной матч против «Рейнджерс» вошел в историю, по-своему. Встреча стала первой после отставки всеми любимого Массимо Карреры. Результаты команды после ухода итальянца в гору не пошли, а работа Рауля Рианчо, который теперь исполняет обязанности главного тренера, оставляет немало вопросов.
«Игра будет другой. В Шотландии мы действовали вторым номером, должны были не пропустить и, по возможности, забить в конце. Завтра мы будем атаковать, играть первым номером, нам надо победить», - говорил Рианчо на пресс-конференции журналистам.
Сегодня, 8 ноября, Каррера попрощался с Москвой и улетел в родную Италию. На проводы с бывшим наставником пришли сотни людей, поэтому на матче снова стоит ожидать слова поддержки в адрес Массимо от болельщиков красно-белых. Правда, будет и менее приятное зрелище: фанаты московского клуба на двух последних домашних матчах команды оскорбляют руководство клуба, а также капитана Дениса Глушакова, причем так, что у футболиста получается не тепловая, а звуковая карта на поле.
Встреча четвертого тура начнется в 20:55 по московскому времени.
«Краснодар» ответит за стандарт
Забитый на последних минутах гол «Стандарда» отобрал у «Краснодара» очки, подарив бельгийцам победу. Поражение «быков» выровняло положение в группе J: «Севилья», «Стандард» и «Краснодар» имеют в активе по шесть очков. Замыкает квартет турецкий «Акхисар».
В Бельгии краснодарцы эффектно отыграли первый тайм. Как всегда был хорош Газинский, который после чемпионата мира набрал прекрасную игровую форму. Гол, забитый «Краснодаром», именно его заслуга.
Во втором тайме у «быков» было много моментов, в то время, когда у «Стандарда» их было всего два, которые были успешно реализованы. Бельгийцы играли в комбинационный футбол на встречных курсах. «Стандард» по ходу встречи научился действовать против билд-апа «Краснодара» с помощью прессинга. Вскрывать первую линию обороны для «быков» стало все сложнее. Рывки тройки полузащитников с мячом на 10-15 метров уже помогали в меньшей степени, приходилось комбинировать с ближним. Давление бельгийцев перекрывало дорогу атакам «Краснодара».
Между командами есть и некая связь: сразу три игрока «Стандарда» имеют опыт выступлений в России. Реджиналь Горе защищал цвета «Крыльев Советов» и «Ростова», Мехди Карсела играл за «Анжи», а Максим Лестьенн ещё этим летом был футболистом «Рубина».
Сегодня «Краснодар» не сможет обеспечить себе выход из группы, но эта встреча будет важнейшей частью перед дальнейшими битвами команды. «Нас ждет тяжелый матч, но вперед нас будут гнать болельщики. Это важно», – сказал Ари на пресс-конференции.
Игра состоится в Краснодаре и начнется в 20:55 мск.
«Зенит» сыграет с командой, которая не умеет побеждать
Команда Сергея Семака пока единственная из российских клубов, которая единолично лидирует в квартете Лиги Европы. «Зенит» после трех игр набрал семь очков, поэтому выезд во Францию совершенно не несет никакого риска. Даже потеря очков позволит петербуржцам сохранить шансы на выход из группы с первого места. В следующем туре нужно просто обыграть «Копенгаген».
Семак приехал в Бордо с небольшими потерями: Дзюба и Иванович не смогут помочь команде во Франции. «Не сыграет Дзюба, у него повреждение, он не тренировался с командой. Также не будет Ивановича. Оставили его в Петербурге, потому что ему очень сложно. Он много играет без замен, нагрузка на него выпала большая, поэтому приняли решение дать ему небольшую передышку», - высказался главный тренер накануне.
Интересный факт: французский клуб не может победить в 12 матчах Лиги Европы подряд. Если «Бордо» не сумеет победить ещё в двух следующих матчах, команда повторит антирекорд кипрского «Аполлона». Последний раз французы побеждали ещё в сезоне 13/14, когда на групповом этапе обыграли АПОЭЛ.
Начало игры в 23:00 мск.
Михаил Гончаров, Rusfootball.info
«Спартак» не будет играть от обороны
Шум в информационном пространстве, который раздут вокруг московского «Спартака», мог легко получить не одну сотню децибел, а разговоры об интригах в команде послужили бы хорошим сценарием для какого-нибудь сериала. Так или иначе, «Спартак» продолжает играть. После серии неудач в чемпионате России, москвичи попробуют добиться положительного для себя результата в матче Лиги Европы.
«Рейнджерс», в активе которого пять очков, после трех матчей занимает первое место в группе G, а «Спартак» с двумя баллами находится на четвертом.
Выездной матч против «Рейнджерс» вошел в историю, по-своему. Встреча стала первой после отставки всеми любимого Массимо Карреры. Результаты команды после ухода итальянца в гору не пошли, а работа Рауля Рианчо, который теперь исполняет обязанности главного тренера, оставляет немало вопросов.
«Игра будет другой. В Шотландии мы действовали вторым номером, должны были не пропустить и, по возможности, забить в конце. Завтра мы будем атаковать, играть первым номером, нам надо победить», - говорил Рианчо на пресс-конференции журналистам.
Фото: РИА Новости
Сегодня, 8 ноября, Каррера попрощался с Москвой и улетел в родную Италию. На проводы с бывшим наставником пришли сотни людей, поэтому на матче снова стоит ожидать слова поддержки в адрес Массимо от болельщиков красно-белых. Правда, будет и менее приятное зрелище: фанаты московского клуба на двух последних домашних матчах команды оскорбляют руководство клуба, а также капитана Дениса Глушакова, причем так, что у футболиста получается не тепловая, а звуковая карта на поле.
Звуковая карта Дениса Глушакова на поле #СпартакАнжи pic.twitter.com/vtE9pl93yK— Михаил А.Гончаров (@mlgoncharov) November 1, 2018
Встреча четвертого тура начнется в 20:55 по московскому времени.
«Краснодар» ответит за стандарт
Забитый на последних минутах гол «Стандарда» отобрал у «Краснодара» очки, подарив бельгийцам победу. Поражение «быков» выровняло положение в группе J: «Севилья», «Стандард» и «Краснодар» имеют в активе по шесть очков. Замыкает квартет турецкий «Акхисар».
В Бельгии краснодарцы эффектно отыграли первый тайм. Как всегда был хорош Газинский, который после чемпионата мира набрал прекрасную игровую форму. Гол, забитый «Краснодаром», именно его заслуга.
Во втором тайме у «быков» было много моментов, в то время, когда у «Стандарда» их было всего два, которые были успешно реализованы. Бельгийцы играли в комбинационный футбол на встречных курсах. «Стандард» по ходу встречи научился действовать против билд-апа «Краснодара» с помощью прессинга. Вскрывать первую линию обороны для «быков» стало все сложнее. Рывки тройки полузащитников с мячом на 10-15 метров уже помогали в меньшей степени, приходилось комбинировать с ближним. Давление бельгийцев перекрывало дорогу атакам «Краснодара».
Между командами есть и некая связь: сразу три игрока «Стандарда» имеют опыт выступлений в России. Реджиналь Горе защищал цвета «Крыльев Советов» и «Ростова», Мехди Карсела играл за «Анжи», а Максим Лестьенн ещё этим летом был футболистом «Рубина».
Сегодня «Краснодар» не сможет обеспечить себе выход из группы, но эта встреча будет важнейшей частью перед дальнейшими битвами команды. «Нас ждет тяжелый матч, но вперед нас будут гнать болельщики. Это важно», – сказал Ари на пресс-конференции.
Фото: twitter.com/Standard_RSCL
Игра состоится в Краснодаре и начнется в 20:55 мск.
«Зенит» сыграет с командой, которая не умеет побеждать
Команда Сергея Семака пока единственная из российских клубов, которая единолично лидирует в квартете Лиги Европы. «Зенит» после трех игр набрал семь очков, поэтому выезд во Францию совершенно не несет никакого риска. Даже потеря очков позволит петербуржцам сохранить шансы на выход из группы с первого места. В следующем туре нужно просто обыграть «Копенгаген».
Семак приехал в Бордо с небольшими потерями: Дзюба и Иванович не смогут помочь команде во Франции. «Не сыграет Дзюба, у него повреждение, он не тренировался с командой. Также не будет Ивановича. Оставили его в Петербурге, потому что ему очень сложно. Он много играет без замен, нагрузка на него выпала большая, поэтому приняли решение дать ему небольшую передышку», - высказался главный тренер накануне.
Фото: РИА Новости
Интересный факт: французский клуб не может победить в 12 матчах Лиги Европы подряд. Если «Бордо» не сумеет победить ещё в двух следующих матчах, команда повторит антирекорд кипрского «Аполлона». Последний раз французы побеждали ещё в сезоне 13/14, когда на групповом этапе обыграли АПОЭЛ.
Начало игры в 23:00 мск.
Михаил Гончаров, Rusfootball.info
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