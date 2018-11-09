Андрей Червиченко: победа "Спартака" - результат не хорошей игры или грамотных действий, а запредельной удачи

Лига Европы УЕФА. Групповая стадия
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Цюрих 3 2 0 0 2 0 +2 9
2 Байер 3 2 0 0 7 4 +3 6
3 Лудогорец 3 0 0 2 2 4 -2 1
4 Ларнака 3 0 0 2 2 5 -3 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ред Булл 3 2 0 0 6 3 +3 9
2 Лейпциг 3 1 0 1 5 4 +1 6
3 Селтик 3 1 0 1 2 3 -1 3
4 Русенборг 3 0 0 2 1 4 -3 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Зенит 3 1 1 0 2 1 +1 7
2 Славия 3 1 0 1 1 1 0 6
3 Копенгаген 3 1 1 0 3 2 +1 4
4 Бордо 3 0 0 2 1 3 -2 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Загреб 3 2 0 0 6 1 +5 9
2 Фенербахче 3 1 0 1 3 4 -1 4
3 Спартак Трнава 3 1 0 1 1 2 -1 3
4 Андерлехт 3 0 0 2 0 3 -3 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Арсенал 3 2 0 0 7 2 +5 9
2 Спортинг 3 2 0 0 4 1 +3 6
3 Ворскла 3 0 0 2 3 6 -3 3
4 Карабах 3 0 0 2 0 5 -5 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бетис 3 1 1 0 3 0 +3 7
2 Милан 3 2 0 0 4 1 +3 6
3 Олимпиакос 3 0 1 1 1 3 -1 4
4 Дюделанж 3 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ренджерс 3 1 1 0 5 3 +2 5
2 Вильярреал 3 0 2 0 5 5 0 5
3 Рапид 3 1 0 1 3 3 0 3
4 Спартак М 3 0 1 1 3 5 -2 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Айнтрахт 3 2 0 0 6 2 +4 9
2 Лацио 3 1 0 1 3 5 -2 6
3 Марсель 3 0 1 1 3 4 -1 1
4 Аполлон 3 0 1 1 3 4 -1 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Генк 3 1 0 1 3 3 0 6
2 Мальмё 3 1 0 1 2 2 0 4
3 Сарпсборг 08 3 1 0 1 4 4 0 4
4 Бешикташ 3 1 0 1 3 3 0 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Севилья 3 1 0 1 6 3 +3 6
2 Краснодар 3 2 0 0 3 1 +2 6
3 Стандард 3 1 0 1 3 6 -3 6
4 Акхисар 3 0 0 2 1 3 -2 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Астана 3 1 1 0 4 2 +2 5
2 Динамо Киев 3 0 2 0 4 4 0 5
3 Ренн 3 1 0 1 2 3 -1 3
4 Яблонец 3 0 1 1 3 4 -1 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Челси 3 2 0 0 2 0 +2 9
2 ПАОК 3 1 0 1 4 2 +2 3
3 Види 3 0 0 2 0 3 -3 3
4 БАТЭ 3 1 0 1 3 4 -1 3

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Андрей Червиченко: победа "Спартака" - результат не хорошей игры или грамотных действий, а запредельной удачи

Андрей Червиченко: победа "Спартака" - результат не хорошей игры или грамотных действий, а запредельной удачи Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Рейнджерс" (4:3) в 4-м туре группового турнира Лиги Европы.

- О матче:

Увиденное было больше похоже на дворовой футбол, ведь две команды играли без обороны, будто больше старались получить удовольствие, нежели добиться результата. Такое ощущение, что коллективам было всё равно сколько пропускать, главное - побольше забить. С чем это связано? Думаю, таков уровень этих команд. В первом тайме "Рейнджерс" смотрелся лучше и быстрее, но после их четвёртого гола, который не был засчитан, видимо, шотландцы посчитали, что дело сделано, и начали более вальяжно играть. За это и были наказаны.

- О шансах "Спартака" на выход в плей-офф Лиги Европы:

Перспектива выхода, может, и есть, но с такой игрой есть ли смысл?! Сегодняшняя победа - не результат хорошей игры или грамотных действий, это запредельная удача. Один автогол, рикошет, а на 93-й минуте соперник попадает в штангу. Повезло, но хорошо, что повезло.

- О будущем Рауля Рианчо в "Спартаке" и возможном назначении на пост главного тренера Олега Кононова:

Не вижу разницы между ними, разве что, один говорит по-русски. Ну ещё один спокоен на бровке во время игр, а второй устраивает целые спектакли. Не думаю, что от замены Рианчо на Кононова будет какая-то польза. А говоря о самом испанце... если его команда вот так играет в обороне, разве его команда на что-то может претендовать? У "Рейнджерс" ещё и гол отменили, который, на мой взгляд, был забит абсолютно по правилам. Я так сразу и не вспомню, чтобы "Спартака" за первый тайм пропускал четыре мяча, пусть один из них и не засчитали. Ты свежий, ноги бегут, но выходишь и получаешь четыре...

- О лучшем футболисте минувшей игры:

Мне понравился Боккетти. Он и сзади всё выжиг, и несколько раз спас, и в перекладину попал. Для меня это удивительно, учитывая уровень игры итальянца в последнее время, но сегодня он был лучшим не только в "Спартаке", но и вообще в матче.

Ханни? Ну а что он сделал? Гол после рикошета, когда он бил влево, а мяч полетел благодаря сопернику вправо... был бы прицельный удар, завершившийся голом без рикошета, о чём-то можно было бы говорить. А так...

Максименко? Молодой ещё, а молодости свойственны ошибки. Если бы он не ошибался - играл бы уже за "Реал Мадрид" и "Баварию". Ему 20 лет, совсем молодой ещё, где-то "плывёт", но ничего страшного, такие моменты нужно пережить и всё.
Теги: Червиченко Спартак Рейнджерс
Сегодня, 01:25
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#1  Freddy   (Сегодня, 01:34)
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Опять обиженный выползок вылез,у него один ответ на все,судьи и удача,так как сегодня только идиот может сетовать на судейство в пользу Спартака,остаётся удача,забавное существо это жирообразное
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
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