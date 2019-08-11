Своего Жиго у ЦСКА не нашлось. «Сочи» не дал победить команде Гончаренко

Дебютант премьер-лиги попортил кровь второму московскому клубу в этом сезоне - на этот раз обошлось не только игровыми сложностями, но и потерянными очками. И вновь – не без судейского скандала.
«Сочи» ближе к пятому туру совсем перестало стыдиться статуса фарм-клуба «Зенита». Бывшее питерское «Динамо» забрало к себе не только Нобоа, насчёт перехода которого мы узнали неделю назад, но и Антона Заболотного. На этих выходных, правда, помочь своей новой команде он по понятным причинам не мог.
Хотя подспорье Точилину в нападении крайне полезно. Всё-таки за четыре тура новичок премьер-лиги так и не забил.
На старте встречи и ЦСКА, и «Сочи» косплеили самих же себя образца первого тура. Хозяева вышли будто контуженные, долго вкатывались и не совсем понимали, что нужно делать. Точно так же было и в июльской Самаре, где Соболев оформил дубль и оставил ЦСКА в первой игре без очков впервые за много лет.
«Сочи», кошмарившие на тех же выходных «Спартак», вновь принялись душить московскую команду при её болельщиках.
За первые десять минут команда Точилина могла трижды забить свой первый гол в премьер-лиге. Сначала бросился гасить пожар Акинфеев, изображая последнего защитника, но это было просто тревожно. Вот удар брошенного на углу штрафной после стандарта Кудряшова выглядел много опаснее.
Капитан ЦСКА психовал из-за ошибок партнёров и чуть было не привёз сам – после неудачного паса от бывшего вратаря сборной Цаллагов должен был поражать «армейские» ворота, но вместо этого попытался отправить мяч в космос.
За весь тайм ЦСКА изобрёл только две реальных атаки. В результате одной из них не успел подстроиться под мяч бьющий Сигурдссон (ещё до перерыва он получил травму и поле покинул), во втором случае – не сумел перебросить Джанаева (которого, кстати, летом активно сватали к «армейцам») вышедший на поле вместо исландца Кучаев.
Был ещё навал в компенсированное время, но в нём «красно-синие» так и не добились конкретных возможностей. ЦСКА, забивавший до этого только в первых таймах, второй раз в сезоне ушёл отдыхать без голевого преимущества.
На вторую часть встречи гостям дерзости и куража не хватило. Игроки «Сочи» начали играть более аккуратно и почти безвылазно сидели на своей половине. ЦСКА наконец-то наладил стабильное владение, но действовал слишком не торопливо – и вяз перед чужими воротами, медлил и упускал возможности.
Ещё в одном моменте отличился Кучаев, едва не пропихнувший мяч мимо Джанаева, но больше всех на себя традиционно брал Марио. На этот раз не хватало и этого – худо-бедно опасность возникала только после стандартов.
Своего Жиго у ЦСКА не находилось. Игра всё больше напоминала противостояние «Спартак» - «Сочи», в котором на последних минутах защитник вывел москвичей вперёд. Тогда так же смело и резво футболисты Точилина провели первый тайм и неплохо оборонялись во втором.
Моментов вообще почти не было. ЦСКА заходил в штрафную, но там из численного превосходства соперника не мог развернуться, занять удобную позицию и уже тем более пробить. Самым ярким эпизодом второго тайма стала случайность - Магнуссон подавал с левого фланга, но мяч срезался и чуть не залетел в дальний угол. Джанаев проконтролировал.
И можно было бы спокойно поздравить «Сочи» со справедливо заработанным очком на выезде, если бы не развязка - в компенсированное время в собственной штрафной Миладинович врезал Чалову локтем. Судья эпизода не заметил, а видеоповторов в лигу пока не завезли - только на конкретные игры.
После такого радоваться за смелого андердога больше не хотелось.
Ну а для ЦСКА случилась серьёзная потеря очков на своём поле. И очередное подтверждение тому, что Гончаренко нужен ещё один игрок в атаку. Усиление по ходу игры Ефремовым - путь к неудачам.
Своего Жиго у ЦСКА не нашлось. «Сочи» не дал победить команде Гончаренко
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