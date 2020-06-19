Помогать главному арбитру Евгению Турбину будет Алексей Воронцов, а не Максим Гаврилин, как предполагалось ранее. У Гаврилина в ходе тестирования обнаружили коронавирусную инфекцию.
Матч 23-го тура "Арсенал" - "Спартак" будет проходить 20 июня. Начало - в 16:30 мск.
РФС заменил ассистента судьи на матч "Арсенал" - "Спартак". У арбитра выявили коронавирус
Пресс-служба РФС сообщила о замене одного из ассистентов арбитра на матч 23-го тура РПЛ "Арсенал" - "Спартак".
Фото: Sportbox
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