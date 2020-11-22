Оздоев вернулся в расположение "Зенита" из сборной России с небольшими проблемами.
В то же время сообщается, что участие в матче с "Лацио" может принять бразильский полузащитник Вендел. Оба футболиста пропустили матч 15-го тура РПЛ с "Ахматом" (2:2).
Матч "Лацио" - "Зенит" состоится 24 ноября. Начало - в 23:00 мск.
Источник: Metaratings
Оздоев может пропустить матч Лиги чемпионов с "Лацио"
Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев может пропустить матч Лиги чемпионов с "Лацио" из-за проблем со здоровьем.
Фото: ТАСС
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