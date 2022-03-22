Матчи Скрыть

Сделать ставку

Хачатурянц - по поводу заявлений Слуцкого и Салиховой: критика арбитров с переходом на личности неприемлема

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц заявил, что критика арбитров не должна переходить на личности.
Фото: Getty Images
«Всегда все знали, что как бы ни оценивали ситуацию, есть экспертно-судейская комиссия, которая рассмотрит спорные моменты. Не помню, чтобы кто-то после решения этой комиссии продолжал обсуждать вопрос и выражать несогласие. Без эмоций нет футбола, но публичная критика с переходом на личности неприемлема», - заявил функционер «РБ Спорт».

Напомним, супруга владельца «Спартака» Зарема Салихова 22 марта заявила, что фол защитника «Нижнего Новгорода» Кирилла Гоцука на Айртоне тянет на карточку «цвета адского пламени».

Ранее по итогам 21 тура наставник «Рубина» Леонид Слуцкий раскритиковал работу главного судьи Виталия Мешкова, назвав ее «бенефисом арбитра».


Теги: Хачатурянц Салихова Слуцкий Судейство
   Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • -5
  • Не нравится

Последние новости

Захарян: в будущем хочется поиграть в сильном европейском чемпионате
Александр Дюков вручил почетный знак Вячеславу Колоскову
"Шикарно". Гинер - о положении дел в ЦСКА
Селихов, скорее всего, будет готов к матчу с "Локомотивом"
Дюков: какие решения будут приняты на исполкоме РФС? Правильные 6
ЦСКА проведет товарищеский матч с "Нижним Новгородом"
"Послушаем, что скажут". Федун - перед исполкомом РФС
Понтус Вернблум поделился причинами раннего завершения карьеры футболиста 1
Файзулин: надеюсь, санкции снимут как можно быстрее - не хочется, чтобы чемпионат России стал междусобойчиком 4
Погба - о случаях депрессии: всё началось при Жозе Моуринью 1
Селихов покинул расположение сборной России 5
Файзулин: не стал бы говорить, что уровень РПЛ упал. Скорее всего, он серьезно понизится летом
Габулов - о возможности снятия «Химок» с чемпионата: мы не входим в число клубов с проблемами
СМИ: Бэйл, пропускающий матчи «Реала» с февраля, тренируется в сборной без ограничений
Агент нападающего Янку - о возвращении в Грозный после аренды: у Габриэла действующий контракт с "Ахматом"
Погба - о вероятности перехода в "ПСЖ": почему бы и нет? 3
Грант - об обвинениях в сексуальных домогательствах: мне жаль, если кто-то пострадал
Советник президента "Барселоны": пройти "Галатасарай" было важнее победы над "Реалом"
Хачатурянц - по поводу заявлений Слуцкого и Салиховой: критика арбитров с переходом на личности неприемлема 4
СМИ: Забитцер может уйти из "Баварии" из-за отсутствия контакта с Нагельсманном
Источник: Ориги на правах свободного агента перейдет из "Ливерпуля" в "Милан"
Погба рассказал, что у него было украдено при ограблении дома 1
Источник: Рафинья может переехать из "Лидса" в "Барселону"
СМИ: УЕФА сможет понижать клубы из Лиги чемпионов в ЛЕ и ЛК за нарушение нового финансового регламента
Полузащитник дортмундской "Боруссии" Беллингем стал лучшим молодым игроком мира по версии британского сайта 2
"Неделю назад представитель сайта уверял нас, что футбол вне политики". В "Динамо" отреагировали на исключение Захаряна 15
«Манчестер Юнайтед» провел с тен Хагом собеседование на пост главного тренера 1
Британский сайт включил Захаряна в топ-11 молодых игроков мира, но исключил его из рейтинга по политическим причинам 6
Мостовой - о сборной: конечно, все понимают, что сбор будет без игр, но обстановка тренировочная
Осинькин: при таком календаре будет мало игр. Я за 18 команд, надо заполнять лето 2
Все новости
-