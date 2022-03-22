Хачатурянц - по поводу заявлений Слуцкого и Салиховой: критика арбитров с переходом на личности неприемлема

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц заявил, что критика арбитров не должна переходить на личности.

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Напомним, супруга владельца «



Ранее по итогам 21 тура наставник «Рубина» Леонид Слуцкий раскритиковал работу главного судьи Виталия Мешкова, назвав ее «бенефисом арбитра». «Всегда все знали, что как бы ни оценивали ситуацию, есть экспертно-судейская комиссия, которая рассмотрит спорные моменты. Не помню, чтобы кто-то после решения этой комиссии продолжал обсуждать вопрос и выражать несогласие. Без эмоций нет футбола, но публичная критика с переходом на личности неприемлема», - заявил функционер « РБ Спорт ».Напомним, супруга владельца « Спартака » Зарема Салихова 22 марта заявила, что фол защитника «Нижнего Новгорода» Кирилла Гоцука на Айртоне тянет на карточку «цвета адского пламени» Ранее по итогам 21 тура наставник «Рубина» Леонид Слуцкий раскритиковал работу главного судьи Виталия Мешкова, назвав ее «бенефисом арбитра».