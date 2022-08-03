Об этом сообщила пресс-служба подмосковного клуба в социальных сетях. До этого воспитанник московского "Локомотива" выступал за тульский "Арсенал" (всего два сыгранных матча в предыдущем сезоне), куда он перешел в августе 2020 года из "Крыльев Советов". В Самаре он провел четыре сезона. Также в списке клубов Бурлака, помимо родного "Локомотива", значатся "Рубин" и "Волга НН". Тарас начал свою футбольную карьеру в 2008 году.
По словам самого Тараса, в команду его пригласил его бывший партнер Ренат Янбаев: "Давно приглашал, но теперь появилась возможность. Плюс друг мой играет хороший – Костя Белов. Я крестный его сына. Также моя крестная живет в Ногинске, в общем, много пересечений".
Клуб из Ногинска представляет Вторую лигу. Бурлак – не первый экс-игрок РПЛ, перешедший в ногинское "Знамя" этим летом. Ранее клуб пополнил бывший защитник "Спартака Андрей Ещенко.
Бывший игрок РПЛ подписал контракт с клубом "Знамя" из Второй лиги. Ранее туда перешел Ещенко
32-летний защитник Тарас Бурлак перешел в "Знамя" Ногинск.
Фото: ПФК "Арсенал Тула"