50-летний специалист в интервью признался, что хотел бы однажды вернуться в клуб и возглавить красно-белых.
– Если Дмитрий Аленичев заметил, то "Спартак" результативно играет последние три сезона: серебро Тедеско, Кубок Ваноли и большие надежды на этот сезон. Игроки сыгрались, повзрослели ментально, стали злее и вариативнее. Поэтому Аленичеву, Титову и кому-либо еще лучше повременить с приходом в клуб. Дайте поработать Абаскалю, дайте болельщикам кайфануть от игры любимой команды, – приводит слова Салиховой "СЭ".
Накануне "Спартак" легко расправился с "Краснодаром" в матче 2-го тура Зимнего Кубка РПЛ, забив в ворота "быков" целых 4 безответных гола. В составе москвичей отличились Мелешин, Зиньковский, Николсон, а также Бальде, реализовавший 11-метровый удар.
По итогам 17-ти туров чемпионата России команда Гильермо Абаскаля располагается на второй строчке в таблице. Отставание от лидирующего "Зенита" насчитывает 6 очков.
Зарема: Аленичеву лучше повременить с приходом в "Спартак". Дайте болельщикам кайфануть от игры любимой команды
Зарема Салихова, жена экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, отреагировала на заявление бывшего главного тренера московской команды Дмитрия Аленичева.
Фото: Globall Look Press