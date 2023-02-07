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Зарема: Аленичеву лучше повременить с приходом в "Спартак". Дайте болельщикам кайфануть от игры любимой команды

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Зарема Салихова, жена экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, отреагировала на заявление бывшего главного тренера московской команды Дмитрия Аленичева.
Фото: Globall Look Press
50-летний специалист в интервью признался, что хотел бы однажды вернуться в клуб и возглавить красно-белых.

– Если Дмитрий Аленичев заметил, то "Спартак" результативно играет последние три сезона: серебро Тедеско, Кубок Ваноли и большие надежды на этот сезон. Игроки сыгрались, повзрослели ментально, стали злее и вариативнее. Поэтому Аленичеву, Титову и кому-либо еще лучше повременить с приходом в клуб. Дайте поработать Абаскалю, дайте болельщикам кайфануть от игры любимой команды, – приводит слова Салиховой "СЭ".

Накануне "Спартак" легко расправился с "Краснодаром" в матче 2-го тура Зимнего Кубка РПЛ, забив в ворота "быков" целых 4 безответных гола. В составе москвичей отличились Мелешин, Зиньковский, Николсон, а также Бальде, реализовавший 11-метровый удар.

По итогам 17-ти туров чемпионата России команда Гильермо Абаскаля располагается на второй строчке в таблице. Отставание от лидирующего "Зенита" насчитывает 6 очков.


Спартак Салихова Аленичев
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