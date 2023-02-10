– Финансовый вопрос не был самым главным? Верно. На бензин будут давать – уже хорошо. Я хочу играть и получать удовольствие. А уже в конце сезона сядем и поговорим, в контракте есть свои опции. Близость Нижнего Новгорода к Москве сказалась на моем выборе. Я всегда говорил, что для меня семья важна. Интерес со стороны других клубов был. Кто-то обращался, куда-то я хотел, но мой переход блокировали, – приводит слова Глушакова "Матч ТВ".
Сегодня, 10 февраля, "Пари НН" объявил о заключении трудового договора с экс-хавбеком "Спартака" Денисом Глушаковым. Ветеран подписал контракт до конца сезона. В нем присутствует опция продления еще на год. 36-летний полузащитник начинал сезон в "Химках". На его счету всего один гол плюс единственная результативная передача. Клуб из Нижнего идет 12-м в таблице РПЛ за 13 туров до завершения чемпионата России.
Глушаков – о переходе в "Пари НН": финансовый вопрос не был главным. На бензин будут давать – уже хорошо
Новичок "Пари Нижний Новгород" Денис Глушаков объяснил, почему принял решение подписать контракт с поволжским клубом.
Фото: ФК "Нижний Новгород"