- Чемпионом в этом сезоне РПЛ станет "Краснодар", в последнее время у них самые лучшие результаты. Думаю, мечта Галицкого сбудется и это будет счастье для всего клуба и города. Все в России привыкли к чемпионствам "Зенита", а "Краснодар" прервет его гегемонию, - передает слова Ари Sport24.
После шести сыгранных туров "Краснодар" единолично возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, набрав 14 очков. На одно очко от черно-зеленых отстают действующий чемпион петербургский "Зенит", который завоевывал это звание в пяти последних сезонах подряд, и екатеринбургский "Урал".
В рамках 7 тура РПЛ "Краснодар" сыграет на своем поле с московским "Спартаком", "Зенит" встретится на выезде со столичным ЦСКА, "Урал" принимает на домашнем стадионе грозненский "Ахмат".
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Ари: все в России привыкли к чемпионствам "Зенита", но в этом сезоне "Краснодар" прервет его гегемонию
Экс-нападающий "Краснодара" Ари высказался о том, какая команда станет чемпионом текущего сезона.
Фото: РИА Новости