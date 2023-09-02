Ари: все в России привыкли к чемпионствам "Зенита", но в этом сезоне "Краснодар" прервет его гегемонию

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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Урал
13:00
АхматНе начат
П1 2.43X 3.3П2 3.15
Нижний Новгород
15:15
РубинНе начат
П1 2.36X 3.2П2 3.4
Крылья Советов
17:30
ФакелНе начат
П1 1.9X 3.55П2 4.5
Краснодар
20:00
СпартакНе начат
П1 2.55X 3.75П2 2.75

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Волгарь
17:00
СоколНе начат
П1 2.32X 3.2П2 3.25
Алания
18:00
ЕнисейНе начат
П1 1.64X 4П2 5.2
Химки
18:00
КубаньНе начат
П1 1.9X 3.5П2 4.2

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Шеффилд
14:30
ЭвертонНе начат
П1 3.05X 3.4П2 2.45
Челси
17:00
Ноттингем ФорестНе начат
П1 1.47X 4.9П2 7
Брентфорд
17:00
БорнмутНе начат
П1 1.78X 4П2 4.6
Бёрнли
17:00
ТоттенхэмНе начат
П1 3.55X 3.9П2 2.03
Манчестер Сити
17:00
ФулхэмНе начат
П1 1.18X 8.4П2 17
Брайтон
19:30
НьюкаслНе начат
П1 2.55X 3.85П2 2.6

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реал Сосьедад
15:00
ГранадаНе начат
П1 1.46X 4.7П2 7.6
Реал Мадрид
17:15
ХетафеНе начат
П1 1.34X 5.4П2 10
Алавес
19:30
ВаленсияНе начат
П1 2.95X 3П2 2.85
Бетис
22:00
Райо ВальеканоНе начат
П1 2.02X 3.5П2 4

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Болонья
19:30
КальяриНе начат
П1 1.8X 3.8П2 4.8
Удинезе
19:30
ФрозинонеНе начат
П1 1.96X 3.6П2 4.2
Наполи
21:45
ЛациоНе начат
П1 1.66X 4.2П2 5.6
Аталанта
21:45
МонцаНе начат
П1 1.65X 4.2П2 5.4

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Байер
16:30
ДармштадтНе начат
П1 1.26X 6.8П2 11
Вердер
16:30
МайнцНе начат
П1 2.7X 3.6П2 2.6
Аугсбург
16:30
БохумНе начат
П1 2.23X 3.65П2 3.2
Штутгарт
16:30
ФрайбургНе начат
П1 2.23X 3.65П2 3.25
Хоффенхайм
16:30
ВольфсбургНе начат
П1 2.6X 3.8П2 2.6
Боруссия М
19:30
БаварияНе начат
П1 8.4X 6.8П2 1.31

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брест
18:00
РеннНе начат
П1 3.25X 3.65П2 2.24
Монако
22:00
ЛансНе начат
П1 2.08X 3.95П2 3.4
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Ари: все в России привыкли к чемпионствам "Зенита", но в этом сезоне "Краснодар" прервет его гегемонию

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Экс-нападающий "Краснодара" Ари высказался о том, какая команда станет чемпионом текущего сезона.
Фото: РИА Новости
- Чемпионом в этом сезоне РПЛ станет "Краснодар", в последнее время у них самые лучшие результаты. Думаю, мечта Галицкого сбудется и это будет счастье для всего клуба и города. Все в России привыкли к чемпионствам "Зенита", а "Краснодар" прервет его гегемонию, - передает слова Ари Sport24.

После шести сыгранных туров "Краснодар" единолично возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, набрав 14 очков. На одно очко от черно-зеленых отстают действующий чемпион петербургский "Зенит", который завоевывал это звание в пяти последних сезонах подряд, и екатеринбургский "Урал".

В рамках 7 тура РПЛ "Краснодар" сыграет на своем поле с московским "Спартаком", "Зенит" встретится на выезде со столичным ЦСКА, "Урал" принимает на домашнем стадионе грозненский "Ахмат".


Краснодар Зенит Ари
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