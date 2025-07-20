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Червиченко - о возможном переходе Пиняева в ЦСКА: у "армейцев" немного больше амбиций, чем у "Локомотива"

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева в ЦСКА.
Фото: ФК "Локомотив"
«Мне кажется, что у ЦСКА немного больше амбиций, чем у «Локомотива». Об этом говорят последние выигранные трофеи, теперь армейцы в этом сезоне будут бороться за чемпионство. Мне кажется, что это будет небольшим прогрессом для Пиняева», - цитирует Червиченко «Чемпионат».

Ранее в СМИ появилась информация, что ЦСКА заинтересован в переходе Пиняева. Сообщалось, что «армейцы» готовы выплатить отступные за футболиста, которые составляют 10 млн евро.

Контракт 20-летнего полузащитника с «железнодорожниками» рассчитан до лета 2028 года.

В минувшем сезоне Пиняев принял участие в 38 матчах за «Локомотив» во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал восемь результативных передач.

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