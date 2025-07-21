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Кучаев: "Зенит" - один из сильнейших клубов России. Как был, так и остается

Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев высказался о «Зените», которому «жёлто-синие» проиграли в матче первого тура РПЛ (1:2).
Фото: ФК "Ростов"
«В прошлом сезоне «Зенит», конечно, смотрелся не так ярко. С другой стороны, команды тоже прибавляют, когда играют против них, более уверенно смотрятся на поле, не боятся. Возможно, такая игра «Зенита» связана с этим. Но всё равно это один из сильнейших клубов России. Как был, так и остаётся», - цитирует Кучаева «Чемпионат».

Игра между «Зенитом» и «Ростовом» прошла вчера, 20 июля. Встреча завершилась победой «сине-бело-голубых» (2:1).

Счет на 22-й минуте открыл полузащитник гостей Иван Комаров. На 67-й минуте Матео Кассьерра сравнял результат, а на 79-й минуте Андрей Мостовой реализовал пенальти, который заработал Луис Энрике.

Кучаев провел на поле весь матч, но не отметился результативными действиями.

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