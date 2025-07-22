"Балтика" только вышла в РПЛ, но уже стала показывать достойную игру. Если команда будет играть на таком уровне, как в матче с "Динамо", то может стать открытием этого сезона", - приводит слова Газзаева Metaratings.
По итогам сезона-2024/2025 калининградская "Балтика" заняла первое место в Первой Лиге и напрямую вышла в Российскую Премьер-Лигу спустя год после вылета.
В 1 туре чемпионата России команда Андрея Талалаева сыграла вничью с московским "Динамо" на выезде (1:1). В следующем туре калининградцы сыграют на выезде с московским "Спартаком".
Газзаев: "Балтика" может стать открытием сезона в РПЛ
Российский тренер Валерий Газзаев считает, что "Балтика" может удивить в этом сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"