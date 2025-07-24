По информации журналист Андрэ Эрнана стороны пока не достигли окончательных договорённостей, однако диалог развивается в положительном ключе. На данный момент обсуждаются детали возможного перехода, но конкретики по срокам сделки пока нет.
Виктор Са перешёл в «Краснодар» в феврале 2024 года из «Ботафого» за 1,5 миллиона евро. Бразилец оценивается на рынке в 3 миллиона евро, согласно данным Transfermarkt. 23 сентября 2024 года Виктор Са продлил контракт с "Краснодаром" до 30 июня 2026 года.
В прошедшем сезоне Виктор Са принял участие в 29 матчах во всех турнирах, забив четыре гола и отдав пять результативных передач. Уже в новом сезоне Виктор принял участие в обоих матчах «Краснодара»: в игре за Суперкубок против ЦСКА и в матче первого тура против «Пари НН».
Виктор Са ведет переговоры об уходе из "Краснодара"
Бразильский «Коринтианс» продолжает переговоры с «Краснодаром» по поводу покупки нападающего Виктора Са.
Фото: Rusfootball.info