"Мои родители итальянцы, но родился я в Швейцарии. Поэтому меня грамотно называть и итальянцем, и швейцарцем. Я ощущаю себя гражданином мира", - цитирует Челестини "Чемпионат".
Фабио Челестини стал главным тренером ЦСКА летом этого года - специалист сменил на этом посту Марко Николича, который занял аналогичную должность в греческом АЕКе. Ранее Челестини работал в ряде швейцарских клубов.
Напомним, что спортивный комментатор Георгий Черданцев в эфире одного из матчей неоднократно называл Челестини итальянцем.
Челестини ответил на вопрос, итальянец он или швейцарец
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини ответил на вопрос о своей национальности.
Фото: ПФК ЦСКА