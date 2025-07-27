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Челестини ответил на вопрос, итальянец он или швейцарец

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини ответил на вопрос о своей национальности.
Фото: ПФК ЦСКА
"Мои родители итальянцы, но родился я в Швейцарии. Поэтому меня грамотно называть и итальянцем, и швейцарцем. Я ощущаю себя гражданином мира", - цитирует Челестини "Чемпионат".

Фабио Челестини стал главным тренером ЦСКА летом этого года - специалист сменил на этом посту Марко Николича, который занял аналогичную должность в греческом АЕКе. Ранее Челестини работал в ряде швейцарских клубов.

Напомним, что спортивный комментатор Георгий Черданцев в эфире одного из матчей неоднократно называл Челестини итальянцем.

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