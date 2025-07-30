"Считаю, что Джикия сделал правильный выбор, когда решил поехать в Турцию и попробовать там свои силы. В Россию он всегда успеет вернуться. "Антальяспор" и турецкий чемпионат 100% лучше, чем "Химки". Понятно, что сейчас клуба нет, но Турция намного лучше, интереснее", - приводит слова Кудряшова "Чемпионат".
Георгий Джикия в летнее трансферное окно перешел в турецкий "Антальяспор" на правах свободного агента и заключил контракт до июня 2027 года. В прошлом сезоне российский футболист провел за подмосковные "Химки" во всех турнирах 19 матчей и не отметился результативными действиями. Ранее защитник был игроком московского "Спартака", пермского "Амкара", дзержинского "Химкика" и "Спартака" Нальчика.
На счету Джикии 44 матча в составе сборной России. Текущая трансферная стоимость 31-летнего защитника, согласно версии Transfermarkt, составляет 2 миллиона евро.
Кудряшов - о Джикии: турецкий чемпионат 100 процентов лучше, чем "Химки"
Экс-игрок сборной России Федор Кудряшов оценил переход Георгия Джикии в турецкий "Антальяспор".
Фото: ФК "Химки"