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Кудряшов - о Джикии: турецкий чемпионат 100 процентов лучше, чем "Химки"

Экс-игрок сборной России Федор Кудряшов оценил переход Георгия Джикии в турецкий "Антальяспор".
Фото: ФК "Химки"
"Считаю, что Джикия сделал правильный выбор, когда решил поехать в Турцию и попробовать там свои силы. В Россию он всегда успеет вернуться. "Антальяспор" и турецкий чемпионат 100% лучше, чем "Химки". Понятно, что сейчас клуба нет, но Турция намного лучше, интереснее", - приводит слова Кудряшова "Чемпионат".

Георгий Джикия в летнее трансферное окно перешел в турецкий "Антальяспор" на правах свободного агента и заключил контракт до июня 2027 года. В прошлом сезоне российский футболист провел за подмосковные "Химки" во всех турнирах 19 матчей и не отметился результативными действиями. Ранее защитник был игроком московского "Спартака", пермского "Амкара", дзержинского "Химкика" и "Спартака" Нальчика.

На счету Джикии 44 матча в составе сборной России. Текущая трансферная стоимость 31-летнего защитника, согласно версии Transfermarkt, составляет 2 миллиона евро.

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