"Конечно, мы за наших ребят. Будем этого придерживаться, и в хоккее, и в баскетболе, но особенно в футболе. Мы — за (ужесточение лимита), мы все-таки часть российского футбола с двумя командами-участниками РПЛ, свое предложение подали", - цитирует Федорищева "Матч ТВ".
На данный момент в Российской Премьер-Лиге действует лимит на легионеров, которые запрещает вносить в заявку более 13 иностранных футболистов, одновременно выпускать на поле позволяется не больше 8 легионеров.
Сообщалось, что в ближайшие несколько лет лимит может быть изменен. Согласно информации, которая появилась в ряде источников, новый лимит позволит вносить в заявку не более 10 иностранных футболистов, одновременно выпускать на поле можно будет не больше 5 легионеров.
Губернатор Самарской области Федорищев рассказал о своем отношении к лимиту на легионеров
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев высказался о лимите на легионеров в РПЛ.
Фото: телеграм-канал Вячеслава Федорищева