"Я очень рад оказаться в "Динамо". Всегда хотел попробовать себя в другом чемпионате. Хочу показать на поле всё, на что я способен, провести хороший сезон и достичь поставленных целей", — приводит слова Рубенса официальный сайт "Динамо".
Пресс-служба бело-голубых объявила о переходе бразильского полузащитника в четверг, 31 июля. Известно, что трудовое соглашение спортсмена с клубом действует до 2030 года. Сумма сделки составила 9 миллионов евро без учета бонусов. Ранее Рубенс выступал за бразильский "Атлетико Минейро". Он сменил команду впервые в карьере. В 2025 году полузащитник принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых забил три мяча и отдал три результативных передачи.
Легионер "Динамо" Рубенс высказался о переходе в московский клуб
Бразильский полузащитник "Динамо" Рубенс прокомментировал свой переход в московский клуб из "Атлетико Минейро".
Фото: ФК "Динамо"