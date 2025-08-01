- Думаю, "Спартак" заплатил за Жедсона его реальную цену. Я даже считаю, что это хорошая цена. Если вы откроете Transfermarkt и взглянете на игроков "Бенфики", то они оцениваются не ниже 18-20 миллионов евро. Поэтому я не думаю, что "Спартак" переплатил, - сказал Канейра "СЭ".
Вчера, 31 июля, Жедсон Фернандеш перешел в "Спартак" из "Бенфики". Сумма трансфера составила рекордные для красно-белых 20,7 миллионов евро. 26-летний португалец подписал контракт на 4 сезона — до 2029 года. Он будет выступать за "Спартак" под 83-м номером. За Бешикташ Жедсон Фернандеш провел 131 матч во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 16 результативных передач.
Бывший игрок сборной Португалии - о трансфере Жедсона: "Спартак" заплатил реальную цену
Экс-футболист сборной Португалии Марку Канейра оценил стоимость трансфера полузащитника Жедсона Фернандеша в "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"