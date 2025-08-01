«Есть понимание. Сыграть за сборную России — мечта любого футболиста с детства. Я к этому стремлюсь. Надеюсь, буду продолжать так же и уже в скором времени окажусь в сборной. Я готов к этому морально», — заявил Раков «Чемпионату».
Права на 20-летнего форварда принадлежат «Локомотиву». Летом он перешёл в самарский клуб на правах аренды до конца сезона-2025/26. В первых двух турах РПЛ Раков забил два гола и входит в число лучших бомбардиров чемпионата.
Контракт с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2027 года. Текущая рыночная стоимость нападающего составляет 1,2 миллионов евро по версии Transfermarkt.
Раков: морально готов к вызову в сборную России
Нападающий «Крыльев Советов» Вадим Раков поделился своими мыслями о возможном вызове в сборную России.
Фото: ФК "Крылья Советов"