«Думаю, что «Зенит» должен выиграть у ЦСКА. Все?таки армейцы с новым главным тренером пока ещё не нашли свою игру, бывают сбои. Да, «Локомотив» они обыграли в матче Кубка, но это ни о чем не говорит. Хотя «Зенит» сейчас выглядит несколько уставшим, тем не менее он победит в этом матче. Болельщики погонят команду вперёд, и в упорной борьбе с разницей в один мяч «Зенит» должен выиграть», — заявил Наумов «Матч ТВ».
Сегодня, 3 августа, в рамках третьего тура Российской Премьер-Лиги сойдутся «Зенит» и ЦСКА. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 по московскому времени. Обе команды после двух туров имеют по 4 очка — «Зенит» занимает седьмое место, армейцы — восьмое. В минувшем туре «Зенит» сыграл вничью с «Рубином» (2:2), а ЦСКА победил «Ахмат» со счётом 2:1.
В последнем очном поединке между ЦСКА и «Зенитом» победу одержал московский клуб. Встреча состоялась в рамках ответного матча Кубка России. Армейцы выиграли со счетом 2:0 и успешно реализовали свои попытки в серии пенальти, пройдя в Суперфинал Кубка России.
Наумов: "Зенит" выиграет у ЦСКА. Армейцы с новым главным тренером пока ещё не нашли свою игру
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о предстоящем матче ЦСКА с «Зенитом».
Фото: ФК ЦСКА