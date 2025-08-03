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Колыванов: печально смотреть на "Ростов"

Российский тренер Игорь Колыванов оценил старт сезона в исполнении "Ростова".
Фото: ФК "Ростов"
- Печально смотреть на "Ростов", который проиграл четыре матча на старте сезона. Но у команды ушли лидеры. Не сказал бы, что "Ростов" выглядел беззубо, просто "крылышки" реализовали свои моменты, - сказал Колыванов "Чемпионату".

Напомним, вчера, 2 августа, команда Джонатана Альбы потерпела домашнее поражение от "Крыльев Советов" в матче третьего тура чемпионата Российской Премьер-Лиги со счетом 1:4. Ростовчане не набрали ни одного очка в первых трех матчах РПЛ. До этого южане проиграли "Зениту" (1:2) и уступили московскому "Динамо" (0:1). В Кубке России "Ростов" уступил "Спартаку" в первом туре группового этапа со счетом 0:2.

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