"Реально ли его возвращение в "Локомотив" зимой с такой игрой? У нас нет опции, что "Локомотив" может забрать его обратно. Но дело тут в другом: главный тренер "Локомотива" предпочитает других игроков на его позицию. Поэтому нет смысла возвращаться к тренеру, который в него не верит, когда у него все складывается в нынешней команде", - приводит слова Кузьмичева Sport24.
Вадим Раков перешел в самарские "Крылья Советов" из московского "Локомотива" в летнее трансферное окно на правах аренды до конца текущего сезона. В 3 матчах в составе самарцев нападающий отметился 4 забитыми мячами и 1 результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего футболиста в 1,2 миллиона евро.
На счету Ракова 46 матчей в составе московского "Локомотива", 3 забитых гола и 7 голевых передач. После 3 сыгранных туров команда Михаила Галактионова занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 9 набранными очками, самарцы располагаются на 2 строчке с 7 баллами в своем активе.
"Тренер в него не верит". Агент - о возможном возвращении Ракова в "Локомотив"
Владимир Кузьмичев, представляющий интересы нападающего "Крыльев Советов" Вадима Ракова, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Крылья Советов"