Мор: "Спартак" играет нервно

- Я думал, что "Спартак" обыграет "Акрон". По стилистике "Акрон" подходит красно-белым. Несмотря на потери, у "Спартака" все равно довольно хороший выбор футболистов атаки. Станкович пошел на перемены, они были ожидаемы. Но "Спартак" играет нервно — удаления в двух играх РПЛ подряд. Такого быть не должно. Здесь ничья по делу.
Вчера, 3 августа, московский "Спартак" потерял очки в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги против тольяттинского "Акрона". Игра проходила на "Солидарность Самара Арене" и завершилась вничью со счетом 1:1. На второй добавленной к первому тайму минуте был удален защитник гостей Даниил Хлусевич. Напомним, это уже третье удаление у красно-белых в двух последних турах.
"Спартак" набрал четыре очка в трех турах и располагается на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России.
Источник: "Чемпионат"