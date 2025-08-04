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Мор: "Спартак" играет нервно

Экс-футболист "Спартака" Эдуард Мор прокомментировал результат матча 3-го тура РПЛ между красно-белыми и "Акроном" (1:1).
Фото: ФК "Спартак"
- Я думал, что "Спартак" обыграет "Акрон". По стилистике "Акрон" подходит красно-белым. Несмотря на потери, у "Спартака" все равно довольно хороший выбор футболистов атаки. Станкович пошел на перемены, они были ожидаемы. Но "Спартак" играет нервно — удаления в двух играх РПЛ подряд. Такого быть не должно. Здесь ничья по делу.

Вчера, 3 августа, московский "Спартак" потерял очки в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги против тольяттинского "Акрона". Игра проходила на "Солидарность Самара Арене" и завершилась вничью со счетом 1:1. На второй добавленной к первому тайму минуте был удален защитник гостей Даниил Хлусевич. Напомним, это уже третье удаление у красно-белых в двух последних турах.

"Спартак" набрал четыре очка в трех турах и располагается на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: "Чемпионат"

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