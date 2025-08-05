"Несколько человек написали заявление в прокуратуру Химок с жалобой на нарушение трудовых прав, в скором времени количество обращений вырастет", - сообщает источник "Матч ТВ".
Напомним, что весной стало известно о финансовых проблемах футбольного клуба "Химки" - игроки и персонал на протяжении нескольких месяцев не получали зарплату. По итогам прошлого сезона клуб занял 12 место в турнирной таблице РПЛ, но не смог пройти процедуру лицензирования и вылетел из лиги.
Позже подмосковные "Химки" объявили о временном прекращении деятельности клуба. Ранее появилась информация, что инвестор "Химок" Туфан Садыгов приобрел турецкий клуб "Серик Беледиеспор".
Ряд бывших сотрудников "Химок" написали заявление в прокуратуру - источник
Несколько сотрудников футбольного клуба "Химки" обратились в прокуратуру.
Фото: ФК "Химки"