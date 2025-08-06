Раппопорт: "Зенит" играл против ЦСКА медленно

- "Зенит" играл против ЦСКА достаточно медленно, как и в предыдущих играх, хотя моментов было достаточно. Но армейцы организованно оборонялись и забили гол на контратаке. ЦСКА вообще не закрывался, пытался атаковать, и шансы у "Зенита" были. Тем более, после замен Семака - началось вообще жёсткое давление. Я думал, что "Зенит" в итоге выиграет, - сказал Раппопорт в интервью "РБ Спорт".
В рамках 3-го тура Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" на своём поле принимал ЦСКА. Игра завершилась вничью со счётом 1:1.
Первый гол забили "армейцы" на 33-й минуте. Дебютный мяч в составе ЦСКА забил Алеррандро. Во втором тайме сине-бело-голубые отыгрались. Даниил Круговой нарушил правила в штрафной против Густаво Мантуана. Одиннадцатиметровый реализовал Александр Соболев на 76-й минуте, вышедший на замену.
После трёх туров ЦСКА и "Зенит" набрали по пять очков. Они располагаются на шестой и седьмой позиции в таблице чемпионата России.
Следующий матч "армейцы" проведут дома против "Рубина", а "Зенит" на выезде встретится с "Ахматом". Обе игры пройдут в субботу, 9 августа.