"Всё же предпосылок к этому вроде бы не было. Более того, мне казалось, что рубикон в этом плане пройден и надо думать в сторону тренерской работы. Но тут последовал звонок от Александра Медведева. Согласился фактически сразу. Другое дело, что на следующий день были мысли — правильно ли я поступил. В первую очередь они касались моего состояния. Прошлый сезон оказался в этом смысле непростым — была неприятная травма. В итоге невольно лезли мысли — выдержит ли сейчас организм", — сказал Кержаков в интервью "Матч ТВ".
38-летний вратарь является воспитанником петербургского клуба. На его счету 138 матчей за основной состав "Зенита". Также Михаил Кержаков становился с клубом семикратным чемпионом России, трижды обладателем Кубка России и семь раз выигрывал Суперкубок России.
В этом сезоне после трёх туров "Зенит" располагается на шестом месте в Российской Премьер-Лиге, набрав пять очков.
В следующем туре петербуржцы на выезде сыграют с "Ахматом". Встреча пройдёт в субботу, 9 августа.
По итогам прошлого сезона сине-бело-голубые стали обладателями серебряных медалей, проиграв один балл "Краснодару".
Кержаков рассказал, что предложение "Зенита" было неожиданным
Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков рассказал, что не ожидал нового продления контракта.
Фото: ФК "Зенит"