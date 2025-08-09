Матчи Скрыть

Крылья Советов
1 - 1 1 1
БалтикаЗавершен
ЦСКА
5 - 1 5 1
РубинЗавершен
Локомотив
4 - 2 4 2
СпартакЗавершен
Ахмат
20:30
ЗенитНе начат

Челябинск
1 - 0 1 0
Волга УлЗавершен
Сокол
1 - 1 1 1
ЧерноморецЗавершен
Родина
1 - 1 1 1
Арсенал ТулаЗавершен

Рахимов - об 1:5 от ЦСКА: такие матчи случаются, ничего страшного не случилось

Главный тренер "Рубина" Рашид Рахимов высказался о крупном поражении от ЦСКА в 4-м туре чемпионата России (1:5).
Фото: ФК "Рубин"
"Такие матчи случаются, ничего страшного не случилось, это я сказал команде. Если бы мы забили свои моменты, то счет был бы 6:4, 5:3. Для зрителей это хороший футбол, для тренера же нет", - цитирует Рахимова "Матч ТВ".

Сегодня, 9 августа, казанский "Рубин" потерпел крупное поражение от московского ЦСКА в матче четвертого тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на "ВЭБ Арене" в Москве и завершилась со счетом 1:5.

Отметим, это поражение стало первым для команды Рашида Рахимова в текущем сезоне. На счету казанцев в чемпионате России было две победы и одна ничья.

