Рахимов - об 1:5 от ЦСКА: такие матчи случаются, ничего страшного не случилось

"Такие матчи случаются, ничего страшного не случилось, это я сказал команде. Если бы мы забили свои моменты, то счет был бы 6:4, 5:3. Для зрителей это хороший футбол, для тренера же нет", - цитирует Рахимова "Матч ТВ".
Сегодня, 9 августа, казанский "Рубин" потерпел крупное поражение от московского ЦСКА в матче четвертого тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на "ВЭБ Арене" в Москве и завершилась со счетом 1:5.
Отметим, это поражение стало первым для команды Рашида Рахимова в текущем сезоне. На счету казанцев в чемпионате России было две победы и одна ничья.